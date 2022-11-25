FIFA 2022 Dünya Kupası A Grubu'nda Katar ile Senegal karşı karşıya geldi. Al Thumama Stadyumu'nda oynanan mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Mateu Lahoz düdük çaldı. Karşılaşmanın ilk yarısında daha etkili bir görüntü çizen Senegal, 41'inci dakikada öne geçti. Katar savunmasında Khoukhi'nin yaptığı hata sonrasında ceza sahası için sol çaprazında topu önünde bulan Dia, bekletmeden yaptığı sert vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve ilk yarı bu skorla sona erdi.



ALANYASPORLU DIEDHIOU SAHNEYE ÇIKTI



Senegal, 49'uncu dakikada farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanattan Jakobs'un kullandığı kornerde ön direğe hareketlenen Famara Diedhiou'nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti.



Katar, 79'uncu dakikada farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan gelişen atakta Ismaeel Mohammad, ortasını yaptı. Ceza sahası içinde Mohammed Muntari'nin kafa vuruşunda top ağlara gitti. Muntari, bu golle Katar'ın dünya kupalarındaki ilk golünü atma başarısı gösterdi.



84'üncü dakikada Senegal rahatladı. Sağ kanattan gelişen atakta Ndiaye, çizgiye kadar inip yerden içeri çevirdi. Penaltı noktası yakınında müsait durumdaki Bamba Dieng, yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 3-1. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Senegal, Katar'ı 3-1 mağlup etti.



Öte yandan Senegal'de karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Alanyasporlu Famara Diedhiou, 74'üncü dakikada yerini Bamba Dieng'e bıraktı. Tecrübeli golcü takımının ikinci golüne imza atarak, galibiyette önemli rol oynadı. Senegal bu sonuçla, Dünya Kupası'ndaki ilk galibiyetini alırken, Katar gruptaki ikinci maçından da mağlup ayrıldı.



Katar, A Grubu'ndaki son maçında 29 Kasım Salı günü Hollanda ile karşı karşıya gelecek. Senegal ise gruptaki son maçında aynı gün Ekvador'un rakibi olacak.

İŞTE MAÇIN GOLLERİ: