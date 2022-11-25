İran Galler maçı sonrası Carlos Queiroz konuştu!

FIFA 2022 Dünya Kupası maçında İran'ın Galler'i 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Carlos Queiroz açıklamalarda bulundu. Queiroz,"Futbolcular, tüm ilgiyi ve saygıyı hak ediyorlar. Sanırım bugün insanlar, bu çocukların futbol oynamayı ne kadar sevdiğini anladı" diye konuştu.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 25.11.2022- 16:17