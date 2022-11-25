İran Galler maçı sonrası Carlos Queiroz konuştu!
FIFA 2022 Dünya Kupası maçında İran'ın Galler'i 2-0 mağlup ettiği maçın ardından Carlos Queiroz açıklamalarda bulundu. Queiroz,"Futbolcular, tüm ilgiyi ve saygıyı hak ediyorlar. Sanırım bugün insanlar, bu çocukların futbol oynamayı ne kadar sevdiğini anladı" diye konuştu.
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Yayın Tarihi: 25.11.2022- 16:17
Futbolcularının, ilk maçta İngiltere'ye karşı ulusal marşlarını okumamaları ve ülkelerinde yaşananları protesto etmelerinin ardından Galler karşılaşmasıyla futbola geri döndüklerini dile getiren Queiroz, "Bence bizim için harika bir gündü. Futbola geri döndük. Oyuncularıma, teşekkür etmek için söyleyebileceğim bir söz yok" ifadelerini kullandı.
Portekizli teknik adam, "Futbolcular, tüm ilgiyi ve saygıyı hak ediyorlar. Sanırım bugün insanlar, bu çocukların futbol oynamayı ne kadar sevdiğini anladı" diye konuştu.
Queiroz, son olarak, "Futbolcular, taraftarlar tarafından desteklenmeyi hak ediyor. Biz, taraftarlar için kazandık, burada olmamızın tek nedeni taraftarlar için futbol oynamak" dedi.