Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda heyecan sürüyor. B Grubu ikinci maçlarında İngiltere, ABD ile kozlarını paylaşıyor. İngiltere-ABD maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz.
İNGİLTERE - ABD MAÇI HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANIYOR?
İngiltere - ABD maçı 25 Kasım Cuma günü saat 22:00'de başladı. Mücadele TRT 1'de canlı olarak yayınlanıyor.
İNGİLTERE-ABD İLK 11'LER!
İngiltere: Pickford; Trippier, Stones, Maguire, Shaw; Bellingham, Rice; Saka, Mount, Sterling; Kane.
ABD: Turner; Dest, Zimmerman, Ream, Robinson; McKennie, Adams, Musah; Weah, Wright, Pulisic.