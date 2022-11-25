Gana forması giyen Osman Bukari Portekiz maçında attığı gol sonrası yaptığı Cristiano Ronaldo sevincine ilişkin açıklama yaptı!

2022 Dünya Kupası'nda Portekiz, 5 gollü maçta Gana'yı mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Gana forması giyen Osman Bukari, attığı gol sonrası yaptığı Ronaldo sevinci çok konuşuldu. Bukari o sevince ilişkin açıklama yaptı.

2022 Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Portekiz, Gana'yı 3-2 mağlup ederken Osman Bukari'nin gol sevinci çok konuşuldu.

Karşılaşma 3-1 Portekiz üstünlüğüyle devam ederken 88. dakikada Cristiano Ronaldo oyundan alındı.

Ronaldo çıktıktan hemen sonra Gana atağında Osman Bukari kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi ve skoru 3-2'ye getirdi. Cristiano Ronaldo henüz yedek kulübesine oturmadan gelen bu golle şok olurken Bukhari gol sonrası sevincinde Ronaldo'yu taklit etti.

Kişisel Twitter hesabından açıklama yapan 23 yaşındaki futbolcu, "Bugünkü gol sevincimden sonra Ronaldo'ya saygısızlık yaptığıma yönelik yorumlar yapıldı. Bu yanlış. Dünya Kupası'ndaki ilk maçımda ülkem adına gol atmanın verdiği heyecan beni çok etkiledi ve bu kutlama ortaya çıktı. Yetiştirilme tarzım bırakın idollerimden birini, kendimden büyük herhangi birine saygısızlık yapmama izin vermiyor" dedi.

Kızılyıldız'ın hücum oyuncusu Osman Bukari bugüne kadar Gana formasını 8 kez giydi ve ülkesi adına 2 gol kaydetti.