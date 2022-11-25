Fransa - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. D Grubu maçında Fransa ve Danimarka karşı karşıya gelecek. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Fransa - Danimarka maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Fransa ile Danimarka karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fransa - Danimarka maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

FRANSA - DANİMARKA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Fransa - Danimarka maçı 26 Kasım Cumartesi günü saat 13:00'te TRT 1'de canlı yayınlanacak.