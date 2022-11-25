Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda ikinci hafta karşılaşmaları başladı. A Grubu'nda oynanan Hollanda - Ekvador mücadelesinde Fenerbahçe'nin yıldız ismi Enner Valencia, Hollanda ağlarını 48. dakikada sarsmayı başardı. Golcü isim Katar'a da 2 gol atmıştı.
EKVADOR'UN DÜNYA KUPASI'NDAKİ SON 6 GOLÜ VALENCIA'DAN
Fenerbahçe'nin tecrübeli yıldızı Enner Valencia, ülkesi Ekvador'un Dünya Kupası'ndaki son 6 golünü atma başarısı gösterdi. Valencia, 2014'te İsviçre ağlarına 1, Honduras ağlarına ise 2 gol göndermişti.
İŞTE VALENCIA'NIN GOLÜ:
🏆⚽️ GOOLL! | Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia yine boş geçmedi, takımına beraberliği getirdi! Şimdi skorda denge var. pic.twitter.com/2C3tpWJUyw— TRT Spor (@trtspor) November 25, 2022