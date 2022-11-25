Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda A Grubu'nun 2. hafta karşılaşması Hollanda - Ekvador mücadelesi ile devam etti. Mücadele 1-1 sona erdi. Karşılaşmadan sonra Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst önemli açıklamalarda bulundu. İşte Weghorst'un sözleri...

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'nda A Grubu'nun 2. hafta karşılaşması Hollanda - Ekvador mücadelesi ile devam etti. Mücadele 1-1 sona erdi. Karşılaşmadan sonra Beşiktaş'ın Hollandalı golcüsü Wout Weghorst, TRT Spor'a özel açıklamalarda bulundu.

İŞTE WEGHORST'UN SÖZLERİ:

Ekvador'la 4 puandayız. İki taraf da kazanmak için mücadele etti bu akşam. Bazı şeyleri daha iyi yapmamız gerektiğini gördük. Çok fazla pozisyona girdik ama değerlendiremedik. Keşke Türkiye de Dünya Kupası'nda olsaydı. Beşiktaş taraflarına yakında görüşürüz diyorum.