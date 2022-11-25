Arjantin 2022 Dünya Kupası'nda ilk galibiyet için Meksika karşısında!

2022 Dünya Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Turnuvanın dikkat çeken ekiplerinden Arjantin, Suudi Arabistan karşısında şok bir yenilgi aldı. Mavi beyazlılar, ilk galibiyeti için Meksika karşısında.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 25.11.2022- 09:54