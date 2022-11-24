2022 FIFA Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Uruguay ile Güney Kore 0-0 berabere kaldı.
Education City Stadyumu'nda Fransa Futbol Federasyonu'ndan Clement Turpin'in yönettiği maç golsüz beraberlikle sona erdi ve iki takım da turnuvaya birer puanla başlamış oldu.
Maça yedek kulübesinde başlayan Galatasaray'dan Fernando Muslera ile Lucas Torreira ve Trabzonspor'dan Maxi Gomez, karşılaşmada süre almadılar.
Uruguay'ın H Grubu ikinci maçındaki rakibi Portekiz olacak. Güney Kore ise Gana ile karşı karşıya gelecek. Müsabakalar 28 Kasım Pazartesi günü oynanacak.
KIM MIN JAE 90 DAKİKA SAHADA KALDI
Fenerbahçe'nin eski yıldızıKim Min Jae ise Uruguay karşısında 90 dakika süre aldı.