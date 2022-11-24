Uruguay 0-0 Güney Kore (MAÇ SONUCU-ÖZET)

2022 Dünya Kupası H Grubu ilk maçında Uruguay ile Güney Kore karşı karşıya geldi. Zorlu mücadelede gol sesi çıkmadı ve maç başladığı gibi 0-0'lık beraberlikle tamamlandı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 24.11.2022- 17:55 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022- 18:02