İsviçre Kamerun maçı sonrası Murat Yakın'dan Brezilya maçı sözleri!

Dünya Kupası'nda grubundaki ilk maçında Kamerunu'u 1-0'la geçti. Maçın ardından Murat Yakın konuştu. Yakın, "Brezilya'ya karşı daha net oynamalı ve spesifik olmalıyız. Aynı oyun olmayacaktır. Şu anda anın tadını çıkarıyoruz ama Brezilya ile karşılaşmaya da hazır olacağız" diye konuştu.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 24.11.2022- 16:42