2022 Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G grubu ilk hafta mücadelesinde İsviçre ile Kamerun kozlarını paylaşıyor. Heyecan dolu karşılaşmanın canlı yayınına haberimizden ulaşabilirsiniz.
İSVİÇRE - KAMERUN MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN📺
MAÇ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?
Saat 13:00'te başlayan mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.
İLK 11'LER
İsviçre: Sommer, Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez, Xhaka, Freuler, Sow, Embolo, Shaqiri, Vargas.
Kamerun: Onana, Tolo, Nkoulou, Castelletto, Fai, Gouet, Hongla, Zambo Anguissa, Mbeumo, Choupo-Moting, Toko Ekambi.