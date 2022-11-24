İngiltere ABD maçı ne zaman, saat kaçta? Hangi kanalda CANLI yayınlanacak? | 2022 Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. B Grubu maçında İngiltere ile ABD kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İngiltere - ABD maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 24.11.2022- 17:30