Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. A Grubu maçında Hollanda ile Ekvador kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Hollanda - Ekvador maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Hollanda ile Ekvador karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Hollanda - Ekvador maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

HOLLANDA EKVADOR MUHTEMEL 11'LER

Hollanda: Noppert; De Ligt, Van Dijk, Ake; Dumfries, F de Jong, Berghuis, Blind; Gakpo; Memphis, Bergwijn.

Ekvador: Galindez; Preciado, Torres, Hincapie, Estupinan; Plata, Caicedo, Mendez, Ibarra; Sarmiento; Valencia.

HOLLANDA - EKVADOR MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Hollanda - Ekvador maçı 25 Kasım Cuma günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.