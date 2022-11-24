Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'da H Grubu'nda mücadele eden Portekiz, ilk maçında Gana ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden önce Portekiz'in dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, gözyaşlarına hakim olamadı.

Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası'da H Grubu'nda mücadele eden Portekiz, ilk maçında Gana ile karşı karşıya geldi. Mücadeleden önce Portekiz'in dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, gözyaşlarına hakim olamadı.

Geçtiğimiz hafta Manchester United yönetimi ve teknik direktör Erik ten Hag ile ilgili yaptığı açıklamalardan sonra sözleşmesini karşılıklı fesheden Cristiano Ronaldo, Portekiz ile Dinya Kupası'nda mücadele ediyor. Yıldız oyuncu ve arkadaşları ilk karşılaşmayı Gana ile oynadı. Ronaldo, mücadele öncesi ise gözyaşlarına hakim olamadı.

5. DÜNYA KUPASI!

Süper yıldızın gözyaşlarına hakim olamamasının sebebi ise ortaya çıktı. Golcü oyuncu kariyerinde 5. kez Dünya Kupası'na katırlırken duygularına hakim olamadı ve Portekiz Milli Marşı sırasında duygusal anlar yaşadı.