Beşiktaşlı Atiba Hutchinson'dan Dünya Kupası sözleri! "Kendimle gurur duyuyorum"

Kanada ile Dünya Kupası'nda mücadele eden Beşiktaşlı Atiba Hutchinson açıklamalarda bulundu. 39 yaşındaki oyuncu, "Sahada iyi hissediyordum. Çok çalışıp, takımıma tecrübemle yardımcı olmak istiyorum. 39 yaşında burada olduğum için kendimle gurur duyuyorum. Beşiktaş taraftarının desteğinden dolayı çok mutluyum. Onlardan çok sayıda mesaj alıyorum, çok teşekkürler." dedi.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 24.11.2022- 20:15 Güncelleme Tarihi: 24.11.2022- 20:33