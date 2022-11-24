Belçika Kanada maçı sonrası Michy Batshuayi'yi kızdıran soru!
Belçika 2022 Dünya Kupası F Grubu'nda Kanada'yı Batshuayi'nin golüyle 1-0 mağlup etti. Maçın ardından gazetecinin Batshuayi'ye sorduğu soru ise oyuncuyu kızdırdı. İşte detaylar...
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Yayın Tarihi: 24.11.2022- 12:15
29 yaşındaki Belçikalı golcü, Kanada karşılaşmasının ardından basın mensubunun sorusuna ufak çaplı bir tepki gösterdi.
"Belçika kazandı ama son yıllardaki en kötü oyunuydu, ne söylemek istersiniz?" şeklindeki soruyu yanıtlayan Michy Batshuayi, "Siz gazetecilerin eleştirmek için burada olduğunuzu biliyoruz. Belçika tabii ki en iyi oyununu oynamadı. Daha fazla gol de atabilirdik. Ama bu galibiyet bize güven verecek." dedi.
Sözlerine devam eden Michy Batshuayi "Şu an Belçika en iyi durumunda değil ve bunu iyi biliyoruz. Eksiklerimizi çıkaracağız ve bunun üzerine çalışacağız." ifadelerini kullandı.