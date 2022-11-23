Uruguay - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. H Grubu maçında Uruguay ve Güney Kore kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Uruguay - Güney Kore maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Uruguay ile Güney Kore karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Uruguay - Güney Kore maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

URUGUAY - GÜNEY KORE MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Uruguay - Güney Kore maçı 24 Kasım Perşembe günü saat 16:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.