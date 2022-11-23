Arjantinli eski futbolcu Sergio Kun Agüero, ülkesinin Suudi Arabistan karşısında aldığı mağlubiyeti yorumladı. Agüero, "Arjantin çok iyi oynadı ama Suudi Arabistan'ın sahayı çok iyi parsellediğini kabul etmek lazım" dedi. İşte o sözler...

Sergio Kun Agüero, 2022 FIFA Dünya Kupası için yorumlarını yaptığı ESPN'de Arjantin'in Suudi Arabistan karşısında aldığı 2-1'lik yenilgiyi ve Tangocular'ın saha içindeki sorunlarını değerlendirdi. İşte Agüero'nun sözleri...

"İLK DEFA DIŞARIDAN SEYRETTİM"

"Uzun süredir Dünya Kupası heyecanını dışarıdan takip etmemiştim. 8 yaşımdam beri futbol oynuyorum. Maçtan önce çok sakindim ama maça 1-2 saat kala çok gerildim."

OFSAYT TUZAĞI İÇİN: "KOLAY DEĞİL"

"Arjantin çok iyi oynadı ama Suudi Arabistan'ın sahayı çok iyi parsellediğini kabul etmek lazım. Ofsayt çizgisini, 90 dakika boyunca mükemmele yakın çektiler. Böylesine ofsayt taktiği yapan bir takıma karşı hücum ederken çok hassas olmalısınız. Bu karmaşık bir oyundur. Ofsayta yakalanmadan savunma arkasına sarkmak, dışarıdan görüldüğü kadar kolay bir iş değil."

"MAÇ, LAUTARO'NUN MAÇI DEĞİLDİ"

"Bence bu maç Lautaro Martinez'e uygun değildi. Ayrıca, yanlış yerde konumlandı hep. İki kanat oyuncusu arasında merkez rolde olmalıydı. Leo Messi'nin de daha hareketli oynayıp savunmanın kafasını karıştırması gerekiyordu. Suudi Arabistan gibi oynayan takımlarla çok karşılaştım. Ceza sahası dışından da şansınızı denemeli ve oyunu onların sahasına yıkmayı bir şekilde başarmalısınız."

"SUUDİLER 2 KERE GELİP 2 GOL ATTI"

"Bazı şeyler detaydır ama Suudi Arabistan iki kere geldi ve iki gol attı. Mücadelenin çoğunda Arjantin'in futbolunu beğendim."

"TOTTENHAM DA BÖYLE OYNARDI"

"Ben City'deyken, Mauricio Pochettino'nun Tottenham'ı Suudi Arabistan gibi oynardı. Oyun sürekli ileri geri oynanırdı ve ofsayt tuzağı yaparlardı. Çok karmaşık maçlar olurdu."

"BÖYLE BİR 45 GÜN DÜŞÜNÜN"

"Arjantin halkının fanatizmini anlıyorum. Oyun oynanırken, baskının farkında değilsin. Yemek yersin, uyursun, antrenman yaparsın, dinlenirsin. Bazen iyi bir sonuç aldığında da mangal yaparsın. Bu şekilde geçen 45 gün hayal edin. Sürekli motive olmak da kolay değil."