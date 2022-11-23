Romain Saiss'tan Beşiktaş taraftarına mesaj! "İstanbul'a geç dönmek istiyorum"

Fas Milli Takımı'nın kaptanı Romain Saiss, Dünya Kupası'nda Hırvatistan ile 0-0 berabere kaldıkları mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Başarılı savunmacı, "İstanbul'a olabildiğince geç dönmek istiyorum. İstanbul, inanılmaz bir şehir. Beşiktaş inanılmaz bir kulüp. Beşiktaş taraftarları, Fas'ı desteklerse harika olur. Belki Atiba'nın kaptanlığındaki Kanada'ya karşı bunun olması zor olabilir. Ama taraftarımızdan birçok mesaj alıyorum. Onlara teşekkür etmek istiyorum. Bizi desteklemeye devam etsinler." dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 23.11.2022- 20:13