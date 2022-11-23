Portekiz - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. H Grubu maçında Portekiz ve Gana kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Portekiz - Gana maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Portekiz ile Gana karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Portekiz - Gana maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

PORTEKİZ - GANA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Portekiz - Gana maçı 24 Kasım Perşembe günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.