İsviçre - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. G Grubu maçında İsviçre ve Kamerun kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, İsviçre - Kamerun maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. İsviçre ile Kamerun karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, İsviçre - Kamerun maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

İSVİÇRE - KAMERUN MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

İsviçre - Kamerun maçı 24 Kasım Perşembe günü saat 13:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.