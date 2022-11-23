Hırvatistan Dünya Kupası'nda Fas ile 0-0 berabere kaldı. Maçın ardından Zlatko Dalic açıklamalarda bulundu. Dalic, "Beklediğimiz gibi zor bir maçtı. Fas'ın kompakt ve organize bir takım olduğunu biliyorduk. Hata yapmaktan korktuk ve kararlı değildik. Gruptan çıkmak için 4 veya 5 puan almamız gerekiyor. Şikayet etmeyeceğiz ve önümüze bakacağız." diye konuştu.

Hırvatistan Milli Takımı Teknik Direktörü Zlatko Dalic, Dünya Kupası'nda Fas ile 0-0 berabere kaldıkları mücadele sonrası konuştu.

Dalic, "Beklediğimiz gibi zor bir maçtı. Fas'ın kompakt ve organize bir takım olduğunu biliyorduk. Hata yapmaktan korktuk ve kararlı değildik. Gruptan çıkmak için 4 veya 5 puan almamız gerekiyor. Şikayet etmeyeceğiz ve önümüze bakacağız." diye konuştu.

Hırvatistan'ın kaptanı Luka Modric ise, "Zor bir maçtı, özellikle ilk yarıda. İlk yarının son 10-15 dakikasında daha iyi oynamaya başladık. İkinci yarıda daha iyiydik ve gol atamamız kötü oldu. Daha iyi olan taraftık. Gruptan çıkmak için iki maçımız daha var" sözlerini kullandı.