Fransa'ya 2022 Dünya Kupası'nda bir kötü haber daha! Lucas Hernandez kadrodan çıkarıldı

2022 Dünya Kupası'nda mücadele eden Fransa sakatlıklarla çalkalanıyor. Birçok eksikle Katar'a gelmesine rağmen turnuvanın favorilerinden biri olan Horozlar'a bir kötü haber de başarılı stoper Lucas Hernandez'den geldi. 26 yaşındaki futbolcu, sağ diz ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 23.11.2022- 10:12