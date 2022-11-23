2022 Dünya Kupası'nda mücadele eden Fransa sakatlıklarla çalkalanıyor. Birçok eksikle Katar'a gelmesine rağmen turnuvanın favorilerinden biri olan Horozlar'a bir kötü haber de başarılı stoper Lucas Hernandez'den geldi. 26 yaşındaki futbolcu, sağ diz ön çapraz bağ sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarıldı.
Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit, @LucasHernandez doit renoncer au Mondial.— Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 23, 2022
Tout le groupe lui souhaite le meilleur rétablissement possible 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/TIgHi3qOPJ