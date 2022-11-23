2022 Dünya Kupası E Grubu ilk ma��ında Almanya ile Japonya kozlarını paylaşıyor. Mücadeleyi haberimizden CANLI izleyebilirsiniz.
ALMANYA JAPONYA İLK 11'LER
Almanya: Neuer, Süle, Rüdiger, Schlotterbeck, Raum, Kimmich, İlkay Gündoğan, Gnarby, Müller, Musiala, Havertz.
Japonya: Gonda, Nagatomo, Yoshida, Sakai, Itakura, Endo, Ito, Kamada, Tanaka, Kubo, Maeda.
👉 ALMANYA-JAPONYA MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN... 👈
ALMANYA - JAPONYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Almanya ile Japonya arasında Khalifa International Stadyumu'nda oynanan maç saat 16.00'da başladı. Mücadele TRT 1'den canlı yayınlanıyor.