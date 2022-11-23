Almanya Japonya maçı CANLI İZLE (Almanya-Japonya canlı anlatım) | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası E Grubu ilk maçında Almanya ile Japonya karşı karşıya geliyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılıp iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Almanya-Japonya maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 23.11.2022- 17:01 Güncelleme Tarihi: 23.11.2022- 17:01