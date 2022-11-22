Fransa - Avustralya maçı CANLI İZLE (Fransa - Avustralya canlı anlatım) | 2022 Dünya Kupası

2022 Dünya Kupası D Grubu maçında Fransa ile Avustralya karşı karşıya geliyor. İki takım da sahadan galibiyetle ayrılıp iyi bir başlangıç yapmak istiyor. Fransa - Avustralya maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 22.11.2022- 22:30 Güncelleme Tarihi: 22.11.2022- 22:36