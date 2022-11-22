2022 Dünya Kupası D Grubu maçında Fransa ile Avustralya karşı karşıya geliyor. Fransa - Avustralya maçını haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...
FRANSA - AVUSTRALYA İLK 11'LER
Fransa: Lloris, Upamecano, Konate, L. Hernandez, Pavard, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Griezmann, Mbappe, Giroud
Avustralya: Ryan, Rowles, Souttar, Atkinson, Behich, Mooy, Irvine, McGree, Leckie, Goodwin, Duke
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FRANSA - AVUSTRALYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Fransa - Avustralya maçı 22 Kasım Salı günü saat 22:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanıyor. Mücadele Al Janoub Stadyumu'nda oynanıyor.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
⚽GOOOLL!! Fransa kötü başladı! Avustralya, Goodwin'in attığı golle öne geçti... pic.twitter.com/hk06U3BF6t— TRT Spor (@trtspor) November 22, 2022
⚽GOOOLL!! Rabiot bomboş kaldı golü attı, Fransa beraberliği yakaladı... pic.twitter.com/A505XnqhuR— TRT Spor (@trtspor) November 22, 2022
⚽GOOOLL!! Olivier Giroud!! Mbappe'den müthiş asist, Fransa geri döndü... pic.twitter.com/HfMnnCumMX— TRT Spor (@trtspor) November 22, 2022