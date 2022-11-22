Katar'da düzenlenen FIFA 2022 Dünya Kupası D Grubu maçında Fransa ile Avustralya karşı karşıya geldi.
Fransa'da golleri Rabiot, Giroud (2) ve Mbappe kaydetti.
Avustralya'nın tek golü ise Goodwin'den geldi.
Fransızlar mücadeleye 1-0 geride başlamasına karşın bulduğu gollerle 4-1 kazandı ve gruplara 3 puanla başladı.
Fransa gelecek karşılaşmada Danimarka ile oynayacak.
Avustralya ise ikinci maçında Tunus ile karşılaşacak.
İŞTE MAÇIN GOLLERİ:
⚽GOOOLL!! Fransa kötü başladı! Avustralya, Goodwin'in attığı golle öne geçti... pic.twitter.com/hk06U3BF6t— TRT Spor (@trtspor) November 22, 2022
⚽GOOOLL!! Rabiot bomboş kaldı golü attı, Fransa beraberliği yakaladı... pic.twitter.com/A505XnqhuR— TRT Spor (@trtspor) November 22, 2022
⚽GOOOLL!! Olivier Giroud!! Mbappe'den müthiş asist, Fransa geri döndü... pic.twitter.com/HfMnnCumMX— TRT Spor (@trtspor) November 22, 2022
⚽GOOOLL!! Kylian Mbappe sahneye çıktı! Fransa farkı açıyor... pic.twitter.com/PCo88At484— TRT Spor (@trtspor) November 22, 2022
⚽GOOOLL!! Olivier Giroud! Mbappe durdurulamıyor, Fransa fırtınası esiyor... pic.twitter.com/MPhnhC1zLG— TRT Spor (@trtspor) November 22, 2022