Almanya - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. E Grubu maçında Almanya ve Japonya kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Almanya - Japonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Almanya ile Japonya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Almanya - Japonya maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

ALMANYA - JAPONYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Almanya - Japonya maçı 23 Kasım Çarşamba günü saat 16:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.