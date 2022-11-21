Meksika - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? | Dünya Kupası

Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor. C Grubu maçında Meksika ve Polonya kozlarını paylaşacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de bulunuyor. Peki, Meksika - Polonya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

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Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nda heyecan dorukta. Meksika ile Polonya karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Meksika - Polonya maçı hangi kanalda? Saat kaçta?

MEKSİKA - POLONYA MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Meksika - Polonya maçı 21 Kasım Pazartesi günü saat 19:00'da TRT 1'de canlı yayınlanacak.