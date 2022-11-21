Lionel Messi: Benim için son Dünya Kupası!

Lionel Messi: Benim için son Dünya Kupası!

Arjantin Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Lionel Messi, Dünya Kupası öncesi herhangi bir sakatlığı olmasını açıkladı. Messi ayrıca, kendisinin son Dünya Kupası olduğunu ifade etti. İşte o sözler...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 21.11.2022- 19:22