2022 Dünya Kupası açılış maçında Katar'a 2 gol atan 1 golü de ofsayta takılan Enner Valencia, maçın son bölümlerinde sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı. Bu gelişme Fenerbahçe taraftarlarını korkutmuştu.

Yedek kulübesinde dizine buz tedavisi yapılan Valencia, maçtan sonra sakatlığı hakkında şunları söyledi: "Doktorlar muayene ettikten sonra neyim var göreceğiz. Hollanda maçında sahada olmayı umuyorum."

"TEK BACAKLA BİLE OYNATIRIM"

Ekvador Teknik Direktörü Gustavo Alfaro da Valencia'nın sakatlığı hakkında bilgi verdi. Alfaro, "Eminim ki Hollanda maçında sahada olacak. Tek bacakla olsa bile onu oynatacağım. İlk 11'ime yazacağım ilk isim Valencia" dedi.