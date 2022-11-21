2022 Katar Dünya Kupası B Grubu'nda İngiltere, İran'ı 6-2'lik skorla mağlup etti. Maçın ardından konuşan İngiliz teknik adam Gareth Southgate, "Gerçekten mutlu olmalıyız ama bu aşamada iki gol yememeliyiz. Bugün harikaydı ancak Amerika ile oynayacağımız maçta daha iyi olmamız gerekiyor." dedi.

2022 Katar Dünya Kupası B Grubu ilk maçta İran'ı 6-2 mağlup eden İngiltere'de teknik direktör Gareth Southgate, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

"İKİ GOL YEMEMELİYİZ"



İngiliz çalıştırıcı maçın ardından şu ifadeleri kullandı:

"Bu farkla kazandıktan ve maçın büyük bölümünde oynadığımız oyundan dolayı olmalıyız. Oyuncular hazır görünüyordu. Biz böyle bir takım olmak istiyorduk. Gerçekten mutlu olmalıyız ama bu aşamada iki gol yememeliyiz. Bugün harikaydı ancak Amerika ile oynayacağımız maçta daha iyi olmamız gerekiyor."