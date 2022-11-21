Cristiano Ronaldo'dan flaş Lionel Messi ve fotoğraf yorumu!

24 Kasım Perşembe günü Gana ile oynayacakları maçta 2022 Dünya Kupası'na start verecek Portekiz'de, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo açıklamalarda bulundu. Portekizli oyuncu, geçtiğimiz günlerde Lionel Messi ile çekildiği fotoğrafa da atıfta bulundu. İşte o sözler...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 21.11.2022- 11:07 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022- 11:28