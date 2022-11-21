Cristiano Ronaldo'dan flaş Lionel Messi ve fotoğraf yorumu!
24 Kasım Perşembe günü Gana ile oynayacakları maçta 2022 Dünya Kupası'na start verecek Portekiz'de, yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo açıklamalarda bulundu. Portekizli oyuncu, geçtiğimiz günlerde Lionel Messi ile çekildiği fotoğrafa da atıfta bulundu. İşte o sözler...
Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 21.11.2022- 11:07 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022- 11:28
Portekiz'in dünyaca ünlü starı Cristiano Ronaldo, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Ronaldo konuşmasında, Messi ile beraber aynı anda paylaştıkları satranç fotoğrafına atıfta bulundu.
"UMARIM ŞAH-MAT YAPARIM"
Ronaldo yaptığı konuşmada, "Umarım Dünya Kupası'nda şah-mat eden kişi olurum." yorumunu yaptı.