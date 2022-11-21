Katar-Ekvador karşılaşmasıyla başlayan 2022 Dünya Kupası'nda bugün 3 karşılaşma oynanacak.

A Grubu'nda Senegal ve Hollanda kozlarını paylaşırken B Grubu, İngiltere-İran ve ABD-Galler mücadelelerine sahne olacak.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı 2022 FIFA Dünya Kupası A Grubu'nda yer alan Senegal ile Hollanda, tarihlerinde ilk kez karşı karşıya gelecek.

İki ülke A milli futbol takımları, daha önce hazırlık maçı da olmak üzere hiç karşılaşmamıştı. Senegal ve Hollanda'nın bulunduğu A Grubu'nda ev sahibi Katar ile Ekvador da yer alıyor.