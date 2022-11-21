2022 Dünya Kupası'nda Danimarka ile Tunus 2. randevuda!

2022 Dünya Kupası'nda Danimarka ile Tunus 2. randevuda!

2022 Dünya Kupası heyecanı başladı. Turnuvanın önemli takımlarından Danimarka, Tunus ile karşı karşıya gelecek. Bu karşılaşma iki takımın tarihlerindeki 2. düello olacak.

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 21.11.2022- 10:23