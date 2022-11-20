Katar'da gerçekleşen 2022 Dünya Kupası'nda açılış maçında Katar, Ekvador ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 15. dakikasında Fenerbahçeli Enner Valencia’nın yerde kalması sonucunda hakem Daniele Orsato penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Valencia, top ile kaleciyi farklı köşelere yolladı.

Katar'da gerçekleşen 2022 Dünya Kupası'nda açılış maçında Katar, Ekvador ile karşılaştı.

Mücadelenin 15. dakikasında Fenerbahçeli Enner Valencia'nın yerde kalması sonucunda hakem Daniele Orsato penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıda topun başına geçen Enner Valencia, top ile kaleciyi farklı köşelere yolladı.

VALENCIA TARİH YAZDI

Ekvador Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda attığı son beş golü kaydeden Enner Valencia, turnuva tarihinde bir Güney Amerika ülkesi adına beş gollük seri yakalayan ilk oyuncu oldu.

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