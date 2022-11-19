2022 Dünya Kupası resmi taraftar şarkısı yayınlandı! İşte Tukoh Taka şarkısı...
2022 Dünya Kupası resmi taraftar şarkısı yayınlandı. Tüm dünyanın merakla takip edeceği turnuva öncesinde, FIFA tarafından paylaşılan şarkı büyük ilgi gördü.
Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 19.11.2022- 15:25 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022- 15:31
2022 Dünya Kupası resmi taraftar şarkısı yayınlandı. Tüm dünyanın merakla takip edeceği turnuva öncesinde, FIFA tarafından paylaşılan şarkı büyük ilgi gördü. 'Tukoh Taka' isimli şarkıyı Nicki Minaj, Maluma ve Myriam Fares seslendiriyor.
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