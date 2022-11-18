Dünya Kupası'nda şampiyonluk parolası: 'Yerli teknik adamlar'

Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan takımları, kendi ülkelerinden teknik direktörler çalıştırdı.
Dünya Kupası'nda yabancı teknik direktörlerin çalıştırdığı ülkeler başarıya ulaşamazken 21 kupada şampiyonluk sevinci yaşayan 8 ülke, hep yerli teknik adamlarla zirveye çıktı.
Uruguay'da ilk kupayı kazanan ev sahibi takım, yerli teknik direktörü Alberto Suppici ile mutlu sona ulaştı. Son şampiyon Fransa da Didier Deschamps ile tarihindeki ikinci şampiyonluğunu yaşadı.
Brezilya, 5 şampiyonluğa Brezilyalı teknik adamlarla, Almanya ve İtalya da 4'er şampiyonluğuna yerli teknik adamlarıyla ulaşmayı başardı.
ŞAMPİYONLAR VE TEKNİK DİREKTÖRLER
Dünya Kupası tarihinde şampiyonluğa ulaşan ülkeler ve yerli teknik direktörleri şöyle:
Kupa
Şampiyon
Teknik direktör
1930
Uruguay
Alberto Suppici
1934
İtalya
1938
İtalya
Vittorio Pozzo
1950
Uruguay
1954
Batı Almanya
1958
Brezilya
Vicente Italo Feola
1962
Brezilya
1966
İngiltere
1970
Brezilya
1974
Batı Almanya
1978
Arjantin
1982
İtalya
1986
Arjantin
1990
Batı Almanya
1994
Brezilya
1998
Fransa
2002
Brezilya
Luiz Felipe Scolari
2006
İtalya
Marcello Lippi
2010
İspanya
Vicente del Bosque
2014
Almanya
Joachim Löw
2018
Fransa
Didier Deschamps