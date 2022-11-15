FIFA 2022 Katar Dünya Kupası, 20 Kasım Pazar günü başlayacak. Katar ile Ekvator'un karşılaşacağı açılış maçı öncesinde Antalyaspor'un başarılı teknik direktörü Nuri Şahin, Messi ve Ronaldo hakkında konuştu. Şahin, "Messi ve Ronaldo'nun büyük ihtimalle son Dünya Kupası olacak. Tabiri caizse son vurgunu yapmak istiyorlar. Güzel bir turnuva olacak." dedi.

Fraport TAV Antalyaspor'un ev sahipliğinde düzenlenen WinterLeague Convention 2023 etkinliğinin tanıtımı yapıldı. Tanıtımda konuşan Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, "Katar'da farklı taktikler göreceğiz. Sıcak bir ortamda oynanacak. Kendi yolumuzu kaybetmeden farklı hocalardan kapabildiğimiz detaylarla önümüze bakacağız. Messi ve Ronaldo'nun büyük ihtimalle son Dünya Kupası olacak. Tabiri caizse son vurgunu yapmak istiyorlar. Güzel bir turnuva olacak" dedi.

Kundu Turizm Merkezi'nde bir otelde gerçekleştirilen toplantıya Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Fraport TAV Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin, Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ve organizasyon sorumlularının yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

VALİ YAZICI: DÜNYADAKİ KULÜPLERE NE KADAR GÜÇLÜ OLDUĞUMUZU GÖSTERME FIRSATI BULACAĞIZ

Antalyaspor'un spor şehri olan Antalya'nın marka değeri olduğunu söyleyen Antalya Valisi Ersin Yazıcı, "Turizmin başkentinde spor turizminin de her türlü imkan ve koşul sağlanarak yerine getirildiğini yıllardır gösteriyoruz. Bu organizasyon ile tüm dünyadaki kulüplere hem turizm hem de spor tesisleri anlamında ne kadar güçlü olduğumuzu gösterme fırsatı bulacağız" dedi.

BAŞKAN ÇETİN: ANTALYA'DA SPOR TURİZMİNE KATMA DEĞER YARATACAĞIZ

Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin ise en önemli paydaşı oldukları organizasyonu ikinci kez gerçekleştireceklerine dikkat çekti. Başkan Çetin, "Antalyaspor Kulübü olarak futbolun yanı sıra 15 farklı branşta da ulusal ve uluslararası anlamda başarılar elde ettik. Olimpiyatlara hazırladığımız milli sporcularımız var. Antalyaspor'un sadece spor kulübü değil şehrin değerlerine katkı veren sorumlulukları bulunuyor. Antalya'da spor turizmine katma değer yaratacağız" şeklinde konuştu.

ŞAHİN: 30 SENE ÖNCE TAÇ ANTRENÖRÜ, DURAN TOP ANTRENÖRÜ DEDİĞİMİZ ZAMAN İNSANLAR GÜLERDİ

Tanıtımın ardından Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin ile söyleşi gerçekleştirildi. Şahin, söyleşide yaptığı açıklanmada, futbolun multidisipliner bir hale geldiğini vurguladı. Farklı alanların uzmanlarının futbola önemli katkılarının olduğunu söyleyen Nuri Şahin, "Futbolda sadece saha içinde değil, saha dışında da çok etken var. Futbol çok gelişen bir oyun. Günümüz futbolunda detaylar çok önemli. 30 sene önce taç antrenörü, duran top antrenörü dediğimiz zaman insanlar gülerdi. Artık her alanın bir uzmanı var. Farkı bu detaylar yaratıyor" dedi.

"YOLUMUZU KAYBETMEDEN FARKLI HOCALARDAN KAPABİLDİĞİMİZ DETAYLARLA ÖNÜMÜZE BAKACAĞIZ"

Dünya Kupası'nın ardından futbolun farklı bir yöne gideceğini düşündüğünü belirten Nuri Şahin, "Katar'da farklı taktikler göreceğiz. Sıcak bir ortamda oynanacak. Kendi yolumuzu kaybetmeden farklı hocalardan kapabildiğimiz detaylarla önümüze bakacağız. Messi ve Ronaldo'nun büyük ihtimalle son Dünya Kupası olacak. Tabiri caizse son vurgunu yapmak istiyorlar. Güzel bir turnuva olacak. Kış ayında oynanması çok farklı. Bunun dönüşü nasıl olacak? Kariyerimizde yaşamadığımız bir tecrübe olacak. Futbolcuların yorgun ve sakatlıkları nasıl olacak? Yaşayıp bakacağız" dedi.

"Dünya futbolunda aktif genç oyuncular arasında Messi ve Ronaldo'nun bugün bulunduğu noktaya gelme ihtimali olan isimler var mı" sorusuna Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, şu yanıtı verdi:

"Messi ve Ronaldo'nun istikrarını yakalamak çok çok zor. Ronaldo ile oynamış bir insan olarak o seviyelere ulaşmak çok zor. Tüm hayatını, ömrünü bu işe adamış iki insandan bahsediyoruz. Messi ve Ronaldo'nun sayıları, golleri, maçları akıl almaz bir yerde. O baskıyı kurmak başka oyunculara yanlış olur. Erling Haaland ve Kylian Mbappe de çok inanılmaz oyuncular. Barcelona'nın orta sahadaki 3 oyuncusu da çok iyiler. Pedri ve Gavi iyi oyuncular."

Söyleşinin ardından lansman sona ererken, WinterLeague Convention 2023, 9-12 Ocak 2023 tarihleri arasında düzenlenecek.