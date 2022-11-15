Manchester City'nin golcü futbolcusu Erling Haaland, İngiliz basınına bir röportaj verdi.

İngiltere'nin Dünya Kupası'nda favorilerden biri olabileceğini dile getiren Norveçli golcü ancak Brezilya, Arjantin ve Fransa'nın da kupa için güçlü konumda olduğunu söyledi.

Sözlerine, "Keşke Dünya Kupası'nda oynasaydım, ama olmayacağım gerçek bu." diye başlayan Haaland, Dünya Kupası'nda verilecek arada yapacaklarına ilişkin, "Bedenimi ve zihnimi rahatlatacağım. Antrenman yapacağım. Özel bir şey üzerinde çalışmayacağım" dedi.

"DEĞİŞİKLİK YAPMAMA GEREK YOK"

Manchester City'deki kariyerine değinen 22 yaşındaki futbolcu, "Sanırım takımdaki ilk aylarım gayet iyi gidiyor. Dürüst olmak gerekirse, çok fazla değişiklik yapmama gerek yok" ifadelerini kullandı.

Dünya Kupası'nda oynama hayalini de gizlemeyen golcü futbolcu, "Umarım Norveç ile Dünya Kupası'nda oynarım. Dünya Kupası'nda ya da Avrupa Şampiyonası'nda oynamak bizim büyük bir hayalimiz. Milli takımla hedefim elbette bunları yapabilmek. Zor olduğunu biliyorum ama umarım gelecekte bir gün oynayabilirim" diye konuştu.

HAALAND'IN KATAR FAVORİLERİ

Dünya Kupası'nda favori gördüğü takım sorulan Haaland, tek bir takım söyleyemeyeceğini belirterek, "Favoriler, Brezilya, Arjantin, Fransa ve belki İngiltere. Sadece bir takım söyleyemem çünkü çok çok iyi takımlar var" değerlendirmesinde bulundu.