2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. Turnuvanın önemli takımlarından Portekiz'de ise kupa öncesi dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Portekiz Milli Takımı oyuncularının yer aldığı videoda Manchester United'ın iki süperstarı Bruno Fernandes ile Cristiano Ronaldo'nun arasındaki görüntü dikkat çekti.

2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kaldı. Turnuvanın önemli takımlarından Portekiz'de ise kupa öncesi dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Portekiz Milli Takımı oyuncularının yer aldığı videoda Manchester United'ın iki süperstarı Bruno Fernandes ile Cristiano Ronaldo'nun arasındaki görüntü dikkat çekti.

Tarihin en iyi futbolcularından biri olarak görülen Cristiano Ronaldo, Bruno'ya tokalaşmak için elini uzattı. Ancak Fernandes Ronaldo'nun elini ilk etapta sıkmasa da sonradan elini uzattı. Kısa süren tokalaşma esnasında Bruno Fernandes'in Ronaldo'nun yüzüne bakmaması dikkat çekti. Öte yandan Ronaldo'nun tepkisi ise yüzüne yansıdı. Öte yandan sosyal medya Bruno Fernandes'in bu hareketini büyük saygısızlık olarak gördü.

İşte o görüntüler...