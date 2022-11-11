Katar 2022 Dünya Kupası'nda mücadele edecek olan Arjantin Milli Takım'ının kadrosu açıklandı!

2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala ülker kadrolarını bir bir açıklamaya devam ediyor. Turnuvanın en dikkat çekici takımlarından birisi olan Arjantin de kadrosunu duyurdu. İşte o liste...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 11.11.2022- 18:14