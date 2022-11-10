Resmen açıklandı! Dries Mertens ve Michy Batshuayi Dünya Kupası'nda
Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Dries Mertens ve Fenerbahçe'nin başarılı forveti Michy Batshuayi, Belçika'nın Dünya Kupası aday kadrosuna çağrıldı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri
Haberler Haberleri
Yayın Tarihi: 10.11.2022- 15:13 Güncelleme Tarihi: 10.11.2022- 15:13
Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Dries Mertens ile Fenerbahçe'de forma giyen Michy Batshuayi Belçika Milli Takımı'nın aday kadrosunda yer aldı.
Kaleciler: Thibaut Courtois, Simon Mignolet, Koen Casteels
Defans: Jan Vertonghen, Toby Alderweireld, Leander Dendoncker, Zeno Debast, Arthur Theate, Wout Faes
Orta saha: Hans Vanaken, Axel Witsel, Youri Tielemans, Amadou Onana, Kevin De Bruyne, Yannick Carrasco, Thorgan Hazard, Timothy Castagne, Thomas Meunier
Forvet: Romelu Lukaku, Michy Batshuayi, Loïs Openda, Charles De Ketelaere, Eden Hazard, Jeremy Doku, Dries Mertens, Leandro Trossard