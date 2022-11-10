Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss'e milli müjde!
Beşiktaş'ın tecrübeli stoperi Romain Saiss, Fas'ın 2022 Dünya Kupası kadrosuna davet edildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika spor haberleri
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Yayın Tarihi: 10.11.2022- 15:19
Belçika, Hırvatistan ve Kanada ile F Grubu'nda mücadele edecek olan 'Atlas Aslanları'nın kadrosunda Beşiktaş'ın deneyimli stoperi Romain Saiss de yer aldı.
Saiss dışında daha önce milli takıma veda eden Hakim Ziyech de kadroya çağrıldı.
Kaleciler: Yassine Bounou, Munir Mohand, Ahmed Reda Tagnaouti
Savunmacılar: Achraf Hakimi, Noussair Mazraoui, Nayef Aguerd, Romain Saiss, Achraf Dari, Jawad El Yamiq, Yahya Attiatallah, Badr Benoun
Orta Sahalar: Sofyan Amrabat, Abdelhamid Sabiri, Selim Amallah, Azzedine Ounahi, Bilal El Khannouss, Yahya Jabrane
Hücumcular: Hakim Ziyech, Sofiane Boufal, Amine Harit, Ez Abde, Zakaria Aboukhlal, Ilias Chair, Youssef En-Nesyri, Walid Cheddira, Abderrazak Hamdallah