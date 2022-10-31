Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps Dünya Kupası için favorilerini açıkladı!

Fransa Teknik Direktörü Didier Deschamps Dünya Kupası için favorilerini açıkladı!

Son Dünya Kupası'nın şampiyonu Fransa'da teknik direktör Didier Deschamps açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı Dünya Kupası için favorilerini de açıkladı. İşte o sözler...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 31.10.2022- 15:59