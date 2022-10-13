FIFA'dan takımlara dev ödeme!
Dünya Kupası öncesi bir yasak daha!
HURŞİT BAYTOK KİMDİR?
Epic Games'te bu hafta hangi oyunlar ücretsiz?
1
Aspor Keşfet
Son Dakika
G.Saray sahasında kayıp! G.Saray sahasında kayıp! 17:54
Arda'dan Mesut paylaşımı! Arda'dan Mesut paylaşımı! 17:15
G.Saray Kayserispor deplasmanında! G.Saray Kayserispor deplasmanında! 17:11
Fırtına 5 eksikle İstanbul'a gitti Fırtına 5 eksikle İstanbul'a gitti 16:49
Jesus'tan flaş F.Bahçe paylaşımı! Jesus'tan flaş F.Bahçe paylaşımı! 16:10
G.Saray Kayserispor deplasmanında! G.Saray Kayserispor deplasmanında! 15:25
Daha Eski
Kartal'a İngiltere'den Masuaku müjdesi! Kartal'a İngiltere'den Masuaku müjdesi! 14:07
Fırtına'dan 15'lik takviye! Fırtına'dan 15'lik takviye! 13:47
Kayserispor - G.Saray maçının VAR hakemi açıklandı! Kayserispor - G.Saray maçının VAR hakemi açıklandı! 12:40
G.Saray'dan sol bek bombası! G.Saray'dan sol bek bombası! 12:30
G.Saray Kayserispor deplasmanında! G.Saray Kayserispor deplasmanında! 12:22
Beşiktaş'ta derbi öncesi Gedson endişesi! Beşiktaş'ta derbi öncesi Gedson endişesi! 11:17
SON DAKİKA