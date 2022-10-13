Futbolun milli takımlar düzeyindeki en büyük organizasyonu Dünya Kupası'nda kulüplere yapılacak ödemeler belli oldu.

FIFA'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, turnuva boyunca toplamda 209 milyon dolar ödeme yapılacağı belirtildi. Öte yandan kulüplerin turnuvaya göndereceği her bir oyuncu için günlük 10 bin dolar alacağı ifade edildi.



Rusya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2018 Dünya Kupası'da FIFA, kulüplere her bir oyuncu için günlük 8 bin 350 dolar ödeme yapmıştı.

2018'deki turnuvaya 400 kulüpten oyuncu katılmış ve Manchester City 5 milyon dolarla turnuvaya oyuncu gönderen kulüpler arasında en çok gelir elde eden takım olmuştu.