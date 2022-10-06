2023 Dünya Kupası için sürpriz aday Ukrayna

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez ve Portekiz Başbakanı Antonio Costa, yaptıkları açıklamada İspanya ve Portekiz'in 2030 Dünya Kupası için Ukrayna ile ev sahipliği yapmaya hazır olduklarını belirtti.

İspanya Başbakanı Sanchez yaptığı açıklamalarda İspanya, Portekiz ve Ukrayna'nın 2030 Dünya Kupası ev sahipliğine hazır olduğunu söyledi.

Portekiz Başbakanı Costa ise, "Birinci sınıf turnuvalar düzenleme kapasitesine sahibiz. Portekiz ve İspanya, Ukrayna ile birlikte 2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmaya hazır" ifadelerini kullandı.

2030 Dünya Kupası'na ev sahipliği yapmak için Arjantin, Şili, Uruguay ve Paraguay'ın da ortak adaylığı bulunuyor.

Suudi Arabistan, Mısır ve Yunanistan'ın da ortak bir teklif sunması bekleniyor. Turnuvanın ev sahibi, 2024'te FIFA kongresinde belli olacak.

Dünya Kupası formatı ise değişim yolunda. 2030 yılına kadar 48 takımlı bir turnuva planlanıyor.