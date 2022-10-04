Dünya Kupası ne zaman oynanacak? 2022 Dünya Kupası grupları | Dünya Kupası'nda ilk maç ne zaman?

Katar'da düzenlenecek Dünya Kupası için geri sayım devam ediyor. Futbolseverler, Dünya Kupası'nın ne zaman başlayağını merak ediyor. Arama motorlarında hangi ülkelerin Dünya Kupası'na katılacağı arama motorlarında sorgulanmaya başladı. Peki, Dünya Kupası ne zaman başlayacak, Dünya Kupası hangi ülkede oynanacak, hangi ülkeler katılacak? Dünya Kupası grupları belli oldu mu? İşte 2022 Katar Dünya Kupası'na ait detaylar...

Haberler Haberleri Yayın Tarihi: 21.11.2022- 00:04 Güncelleme Tarihi: 21.11.2022- 00:04