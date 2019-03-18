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Indian Wells'in şampiyonları Thiem ve Andreescu

Indian Wells'in şampiyonları Thiem ve Andreescu
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Güncelleme Tarihi: 18.03.2019 Giriş Tarihi: 18.03.2019

Indian Wells Tenis Turnuvası'nı, tek erkeklerde Avusturyalı Dominic Thiem, kadınlarda ise Kanadalı kazandı.

ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Indian Wells kentinin ev sahipliği yaptığı sert kort turnuvasının tek erkekler finalinde, 5 şampiyonluğu bulunan İsviçreli ile Avusturyalı Thiem karşılaştı.

İki saat 2 dakika 22 saniye süren karşılaşmada 7 numaralı seribaşı Thiem, 4 numaralı seribaşı Federer'i 3-6, 6-3 ve 7-5'lik setlerle 2-1 yenerek Masters turnuvalarındaki ilk şampiyonluğunu yaşadı.

KADINLARDA ZAFER ANDREESCU'NUN
Tek kadınlar finali, 18 yaşındaki ile Alman 'i karşı karşıya getirdi.

Turnuvaya özel davetle katılan Kanadalı Andreescu, 2 saat 18 dakika 28 saniye süren finalde 8 numaralı seribaşı Kerber'i 2-1 (6-4, 3-6, 6-4) mağlup ederek şampiyon oldu.

Andreescu, Indian Wells'i özel davetle kazanan ilk tenisçi oldu. Ayrıca 2018'i dünya sıralamasının 178. sırasında tamamlayan genç tenisçi, 24. basamağa yükseldi.

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