18 Mart 2019, Pazartesi

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Galatasaray filede avantaj peşinde

Galatasaray filede avantaj peşinde
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Giriş Tarihi: 18.03.2019

Sarı-kırmızılı erkek takımı, CEV Kupası finali ilk maçında yarın temsilcisi Itas Trentino'ya konuk olacak.

Erkek Takımı, CEV Kupası finali ilk maçında yarın deplasmanda temsilcisi Itas Trentino ile karşılaşacak.

Trento şehrindeki BLM Group Arena'da oynanacak maç, TSİ 22.30'da başlayacak.

Organizasyona 8'li final turundan başlayan Galatasaray, bu turda Çekya temsilcisi Dukla Liberec'i eledi. 4'lü final turunda 'nın Lindemans takımını geçen sarı-kırmızılılar, yarı finalde temsilcisi Kuzbass'ı eleyerek finale geldi.

Galatasaray, finalin ilk maçında deplasmandan avantajlı bir skorla dönmek için mücadele edecek.

Müsabakanın rövanşı 26 Mart Salı günü Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Galatasaray deplasmandaki 6. galibiyetini aldı
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