16 Mart 2019, Cumartesi

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Dünya şampiyonu kick boksçu Vedat Hödük Türkiye'de rakip arıyor

Vedat Hödük Türkiye'de rakip arıyor
DİĞER
Giriş Tarihi: 16.03.2019

Dünya şampiyonluğunu 4 kez kazanan Türk sporcusu , 'de rakip bulamadığı için yurtdışında ringe çıkıyor.

Dünya şampiyonluğunu 4 kez kazanan Türk sporcusu , 'de rakip bulamadığı için yurtdışında ringe çıkıyor.

Camiada "Supreme Fighting Machine" (Süper Dövüş Makinesi) olarak anılan Vedat Hödük, 75-77 kiloda çıktığı 47 müsabakanın 45'ini kazanıp, 28 kez de knockdown yaparken, kariyerine 4 de dünya şampiyonluğu sığdırdı. Dünyanın bir çok yerinde ringe çıkan 24 yaşındaki sporcu, geçtiğimiz çarşamba günü ilk kez Türkiye'de dövüştü. Vedat Hödük, 'da gerçekleştirilen kickboks gecesinde rakibi James Edwards'ı mağlup ederek, Türk bayrağını bir kez daha dalgalandırdı.

Bu arada şampiyon kick boksçu Vedat Hödük'ün menajeri Tarık solak, Türkiye'de rakip bulamadıkları için sürekli yurtdışında müsabakaya çıktıklarını söyledi.

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